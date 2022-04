'Ajax deed amper een poging om ten Hag te overtuigen omdat... coach na ontslag van Overmars zelf wou vertrekken'

Erik ten Hag wordt de nieuwe coach van Manchester United. AFC Ajax deed zelfs geen poging om de oefenmeester langer aan de club te binden. En dat heeft een reden.

Het ontslag van Marc Overmars heeft er immers voor gezorgd dat ook Erik ten Hag een streep wil trekken onder zijn periode bij AFC Ajax. Ten Hag en Overmars zijn namelijk boezemvrienden.

Enkel de voormalige sportief directeur zou er in geslaagd zijn om de Nederlander langer in de ArenA te houden. Dat weet De Telegraaf. Al moet het gezegd dat ook zijn vriend de transfer naar Old Trafford bijna niet had kunnen counteren.