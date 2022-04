Voorzitter De Witte legt uit waarom Gent niet naar doorduwde na 'VAR-verhaal': "Als je grote club wil zijn, moet je ook die houding hebben"

AA Gent kan de ontgoocheling over de gemiste Champions' Play-offs maandag al doorspoelen met een eventuele bekerwinst. Dat wil niet zeggen dat al het gebeurde niet meer in de hoofden speelt.

Het verhaal van de ontbrekende cameraman kent iedereen intussen wel. Gent had reden tot klagen, maar gaat geen gerechtelijke stappen ondernemen. "Dan leg je een hypotheek op het verdere verloop van de competitie. We zouden zelfs naar de burgerlijke rechtbank hebben kunnen stappen", aldus De Witte in HLN.

"Men zegt dat je dat niet mag doen, maar ik herinner mij dat andere clubs dat in het recente verleden wél gedaan hebben. Waasland-Beveren bijvoorbeeld. En dat is niet bestraft geweest. Dat is een gebrek aan consequentie. Maar we zijn niet naar de burgerrechter of het BAS gestapt, vanuit een soort van hogere orde. Als we de kwalificatie willen hebben van een grote club, dan moeten we ook in onze houding een grote club zijn."

Maar daarmee is het laatste woord er wel nog niet over gezegd. De rekening voor het missen van de Champions' Play-offs willen ze wel presenteren aan de KBVB. "Iedereen maakt fouten, maar je moet de verantwoordelijkheid opnemen en niet afschuiven. We zijn dat juridisch nog aan het bekijken, het is dus nog niet helemaal van de baan."