Carlo Ancelotti verwacht dat Luka Modric (36) zijn carrière in Madrid afsluit: "Hij is zoals Paolo Maldini"

Carlo Ancelotti heeft er alle vertrouwen dat Luka Modric tot het einde van zijn carrière bij Real Madrid blijft. Het contract van de Kroaat loopt af en een nieuwe verbintenis is er nog niet tussen de club en speler.

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti verwacht niet dat de 36-jarige Luka Mordic nog vertrekt voor zijn pensioen. Real Madrid staat momenteel aan de leiding in La Liga en heeft zich afgelopen dinsdag geplaatst voor de halve finales van de Champions League.

Luka Modric heeft opnieuw een grote rol gespeeld in het succes van Real Madrid dit seizoen. De Kroaat telt tot nu toe drie doelpunten en negen assists in alle competities samen. Dinsdag toverde hij nog een prachtige assist uit zijn voet tegen Chelsea.

© photonews

Het contract van de ervaren middenvelder loopt eind juni af en vooralsnog is er nog geen sprake van een langer verblijf. Maar de coach Ancelotti heeft er alle vertrouwen in dat de Kroaat zijn voetbalcarrière bij Real Madrid afsluit.

Carlo Ancelotti vergelijkt zijn middenvelder met een voormalige voetballer. "Luka is iemand die goed voor zichzelf zorgt en hij heeft ook geen zware blessures gehad in zijn carrière. Als ik Luka met iemand zou moeten vergelijken, dan is het Paolo Maldini. Hij won op zijn veertigste ook nog de Champions League", besluit Ancelotti.