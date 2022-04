🎥 Leandro Trossard bezorgt Brighton&Hove Albion in extremis zege bij Tottenham met fraaie treffer

Brighton&Hove Albion heeft zaterdagmiddag voor een stunt gezorgd door met 0-1 te gaan winnen op bezoek bij Tottenham Hotspur. Het enige doelpunt van de middag viel in de slotminuut en kwam van de voet van ene Leandro Trossard.

In een aangenaam lentezonnetje leken de fans het te moeten stellen zonder doelpunten in Tottenham-Brighton&Hove Albion. Tot Leandro Trossard in de negentigste minuut met een gelukje in balbezit kwam. Wat de ex-speler van Genk daarna liet zien, was van pure schoonheid.

Met een ogenschijnlijk simpele schijnbeweging degradeerde Trossard Eric Dier, toch niet de eerste de beste, tot figurant om vervolgens achteloos en buitenkant rechts de bal in de verre hoek te deponeren. Grote klasse van de Rode Duivel.

In de stand wipt Brighton&Hove Albion naar de tiende plaats. Tottenham doet een slechte zaak in de strijd om plaats vier. Concurrenten Manchester United en Arsenal kunnen inlopen.