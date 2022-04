Newcastle wil Benfica-ster aantrekken

Darwin Nuñez is de sensatie in de Portugese competitie. De Uruguayaanse spits kent een topseizoen en kan op veel interesse rekenen. Onder ander Newcastle heeft hem in het vizier.

Newcastle heeft sinds de overname veel meer financiële mogelijkheden. Het heeft in de winter al flink geïnvesteerd en is dat deze zomer opnieuw van plan.

De 22-jarige Darwin Nuñez is een belangrijk deel van de toekomstplannen. Newcastle United is bereid 50 miljoen pond op tafel te leggen. Het is nog de vraag of Benfica daar genoegen mee neemt. Nuñez speelt in alle competities de pannen van het dak. 32 doelpunten in 37 wedstrijden in alle competities, waaronder 6 goals in de Champions League.