Wat moet Manchester United aanvangen met Cristiano Ronaldo? Ook Rangnick durft niets zeggen: "Is voer voor nieuwe coach"

Zaterdagmiddag rolde de 'SIU' opnieuw van de tribunes op Old Trafford nadat Cristiano Ronaldo een hattrick scoorde tegen Norwich City en zo in z'n eentje ManU naar een 3-2 overwinning loodste.

Maar ondanks de 60e hattrick uit de carrière van de Portugese superster buigen ze zich in Engeland toch over de situatie van Ronaldo op Old Trafford. Hoewel het huwelijk tussen de twee oude geliefdes goed begonnen aan een nieuw huwelijk is het verder vaker kommer en kwel geweest.

Ronaldo haalt vaker niet dan wel het gewenste niveau en lijkt opnieuw naar de uitgang te moeten. Maar, hij heeft nog tot medio 2023 een contract.

Ook Ralf Rangnick, de Duitse tussenpaus op de bank bij United, wil zich niet wagen aan een uitspraak omtrent de toekomst van Ronaldo om zeker geen bruggen op te blazen: "Dat is uiteindelijk niet mijn beslissing. De volgende trainer van United zal deze beslissing moeten nemen in samenspraak met het bestuur. Al liet hij vandaag toch weer zien hoe beslissend hij kan zijn", klinkt het.