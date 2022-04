Kompany dag voor bekerfinale: "Dit is vroeger nooit een prioriteit geweest... We hebben weer geleerd hoe waardevol het is!"

Twee keer de FA Cup, vier keer de League Cup... In Engeland heeft Vincent Kompany alles gewonnen, maar in zijn drie seizoenen bij Anderlecht als speler heeft hij de beker nooit kunnen omhoog steken.

"In mijn hoofd ben ik al 100 procent coach, maar mijn spelersverleden ligt nog niet zo ver achter mij", lachte Kompany. "Ik leef dus mee met de groep. Het is vergelijkbaar met die ervaring als speler om nu naar de finale toe te leven. Dezelfde regels gelden. Ik heb best wel wat ervaring om met die voorbereidende fase om te gaan", knipoogde hij.

Kompany probeerde zijn spelers diets te maken dat het een week als een andere was. "Als speler is de grootste les die je leert, dat je niets mag veranderen ten opzichte van anders. Vandaag is het een bekerfinale, morgen een match tegen degradatie of een halve finale van het WK... Je weet nooit hoe een carrière gaat. Je moet vertrouwen hebben en het emotionele zoveel mogelijk achter je laten. Als je tegen een ploeg speelt die tien keer beter is, moet je misschien iets aanpassen. Maar als het gelijkopgaand is, niet."

Elke grote wedstrijd zou op deze manier beleefd moeten worden

De twee onderlinge matchen in de competitie maakten ook duidelijk dat de wedstrijd op details gespeeld zal worden. "Soms moet je hopen, maar dat geldt niet meer voor ons. We moeten er gewoon in geloven dat we die beker kunnen winnen. Je moet het winnen respecteren. Als de spelers zich kunnen belonen, zou het leuk zijn voor mij, maar nog meer voor hen. Dit is iets wat ze zich gaan herinneren."

De aanloop naar de bekerfinale heeft eigenlijk heel wat losgemaakt. Bij de club, bij de spelers, bij de fans... "Weet je, dat jullie dat opmerken, is de reden waarom Anderlecht maar 9 keer de beker gewonnen heeft in zijn bestaan. Het is vaak geen prioriteit geweest voor de club. In die drie jaar dat ik in de A-ploeg speelde, was dat alvast niet zo. Ik vind dat elke trofee een prioriteit moet zijn. Wij zitten in een situatie dat we alles moeten pakken wat we kunnen pakken. In deze moeilijke periode hebben we geleerd hoe waardevol het is om succesvol te zijn. Elke grote wedstrijd zou op deze manier beleefd moeten worden."