Thibaut Courtois gebruikt VAR-moment op een praatje te slaan met de fans van Sevilla

De wedstrijd tussen Sevilla en Real Madrid lag bijna 5 minuten stil omdat de wedstrijdleiding de gelijkmaker van Vinicius wou herbekijken. Thibaut Courtois maakte van dat moment gebruik om even een babbeltje te slaan met de fans van Sevilla. Zo gaf hij uitleg of het wel of niet handspel was van de aanvaller.

Uiteindelijk werd het doelpunt afgekeurd, maar Real Madrid kon de scheve situatie nog wel rechtzetten en de drie punten mee naar Madrid nemen.

My favourite moment last night. Courtois taking a seat and chatting to Sevilla fans during the VAR check about whether it was handball from Vinicius and the goal was going to be ruled out pic.twitter.com/FqhJl9S27a