Union kent geen problemen met Cartagena op stage in Spanje

Om zich optimaal voor te bereiden op de Champions Play-Off is Union op stage in Spanje. De competitieleider speelde daar een oefenwedstrijd tegen de Spaanse tweedeklasser Cartagena en heeft vertrouwen getankt.

Dante Vanzeir is er terug bij en is duidelijk het scoren nog niet verleerd want de aanvaller bracht na 11 minuten zijn ploeg op voorsprong. Met een 1-0 ruststand gingen beide ploegen de rust in.

Veel nieuwe namen bij Union aan het begin van de tweede helft. Het was duidelijk de bedoeling om iedereen wedstrijdritme te laten opdoen. Millàn schoot de 2-0 tegen de netten en amper een paar minuten later stond Kozlowski op de juiste plaats om de 3-0 eindstand op het bord te zetten.

Union is zo klaar voor de Brusselse derby tegen RSC Anderlecht van volgende week zondag.