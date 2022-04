PSG wil Argentijnse kliek uit zijn kleedkamer en gaat deze zomer opkuisen

PSG is het Zuid-Amerikaanse kliekje in hun kleedkamer blijkbaar beu. Deze zomer willen ze de Argentijnse enclave laten gaan. Voor Angel Di Mario, Mauro Icardi en Leandro Paredes zit hun Parijs avontuur erop, schrijft L'Equipe.

De Franse sportkrant weet dat PSG Di Maria (34) en Paredes (27) hun contract niet gaat verlengen. Di Maria is sinds de komst van Messi niet meer zeker van een basisplaats en zal sowieso vertrekken. Paredes heeft zijn transfersom van 40 miljoen euro dan weer nooit kunnen verantwoorden. De verdedigende middenvelder heeft nog een jaar contract, maar PSG wil hem deze zomer kwijt.

Voor Icardi liggen de zaken anders. Hij heeft nog twee jaar contract, maar de spits is meer in het nieuws gekomen door relatieproblemen dan door sportieve prestaties. Ook hem willen ze verkopen, maar dat wordt geen evidentie, want ze betaalden 50 miljoen aan Inter en willen daar nog een groot deel van recupereren.

Het lijkt er dus op dat Lionel Messi alleen zal achterblijven van de Argentijnse kliek. Een bewuste keuze lijkt het van PSG, want zij zouden in de kleedkamer geen te beste invloed gehad hebben.