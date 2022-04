🎥 Beklijvende speech Rooney na degradatie Derby County: "Het was bijzonder zwaar, maar we hebben ons niet weggestopt"

Maandag viel het doek over Derby County: het verloor met 1-0 van QPR en mag nu definitief een kruis maken over een verlengd verblijf in de Engelse tweede klasse. Na de wedstrijd had trainer Wayne Rooney een motiverende speech in petto.

Die speech kwam er niet zomaar, aangezien Derby County door financiële problemen met een puntenaftrek van maar liest 21 punten aan het seizoen moest beginnen. Toch lieten The Rams hun hoofd niet hangen: met een positief saldo van 31 punten (52 zonder puntenaftrek) is het pas 3 wedstrijden voor het einde van de competitie zeker van de degradatie. Rooney bewondert die strijdlust van zijn spelers. De beelden: #dcfc pic.twitter.com/6HKyG4jzoR — scott powell (@gasmanscott1) April 18, 2022