PSG (nog) geen kampioen: Verschil bedraagt 15 punten met nog 5 wedstrijden te gaan

Vanavond kon PSG kampioen worden in de Franse Ligue 1. Het zag er ook heel lang heel goed uit maar Marseille stelde het titelfeestje van PSG dan toch nog (even uit).

Met nog 6 wedstrijden te gaan had PSG voor de speeldag van woensdagavond 15 punten voorsprong op Marseille. Als ze die kloof konden uitbreiden, was de voorsprong onoverbrugbaar voor l'OM.

Daarvoor moest er eerst en vooral zelf gewonnen worden op het veld van Angers. Dat moest gebeuren zonder Messi en Neymar die geblesseerd/geschorst waren. Gelukkig was die andere superster wel op de afspraak want Kylian Mbappé zorgde net voor het halfuur voor de 0-1.

💥 | Kylian Mbappé zet PSG een stap dichter bij de titel met deze streep. 😎 #SCOPSG pic.twitter.com/0mVsQPpMld — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 20, 2022

Wie is er nog zo'n superster bij PSG? Juist ja, Sergio Ramos. De Spanjaar zorgde met zijn tweede doelpunt in het shirt van PSG voor de 0-2. Een kwartier voor tijd werd het ook nog 0-3 via Marquinhos.

👀 | Zo'n kans moet je Sergio Ramos maar één keer geven. 💪 #SCOPSG pic.twitter.com/19Gbg8OOwb — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 20, 2022

Marseille op achterstand ondanks 82% balbezit.

Opdracht volbracht voor PSG maar dan moest Marseille wel punten laten liggen. Daar leek het ook even op uit te draaien nadat Girotto Nantes op voorsprong had gebracht in het zuiden van Frankrijk. Payet maakte via de stip gelijk maar twee minuten later stond het opnieuw 1-2 dankzij Marcus Coco. Bij de rust had de thuisploeg maar liefst 82% balbezit maar stond het toch achter.

In de tweede helft hing Payet de bordjes opnieuw gelijk, opnieuw vanop de stip en Amine Harit zorgde een kwartier voor tijd voor de 3-2.

Zo moet PSG dus nog enkele dagen wachte om kampioen te spelen. Zaterdag tegen RC Lens in het eigen Parc des Princes is een eerste van in totaal vijf mogelijkheden.