Dimitri de Condé spreekt over lot van Storck en Dessers en inkomende transfers

Racing Genk moet vol aan de bak om een Europees ticket binnen te halen, maar dat missen zou geen drama zijn voor de club.

De focus ligt volgens Head of Football Dimitri de Condé volledig op de competitie van volgend seizoen. Daar moet er gescoord worden, als dat kan met Europees voetbal, maar dat is zeker niet van moeten.

“Bepaalde individuen zijn niet meer welkom. Er zijn jongens waarvan ik weet dat het op is. Sommigen zitten aan het einde van een cyclus: spelers die prijzen hebben gewonnen en minder binding met de club hebben”, zegt de Condé aan HLN.

“We willen jongens die willen vlammen, die drive miste ik vaak dit jaar. Ik wil geen namen noemen, maar bepaalde individuen zijn niet meer welkom. Het zijn er gelukkig niet te veel. Dat is een moeilijke oefening, maar die gesprekken zijn al gevoerd.”

Terugkeer Dessers

Voor de Condé zouden er drie of vier inkomende transfers bij Racing Genk moeten zijn. Ook Cyriel Dessers keert wellicht terug omdat de aankoopoptie van 4 miljoen euro te veel is voor Feyenoord. Zij moeten beslissen voor 1 juni.

“Een maand geleden hebben we met Cyriel en zijn entourage gesproken”, gaat de Condé verder. “Hij is altijd welkom geweest in Genk en ik als TD ontvang hem met open armen. Het verrast me niet dat hij het goed doet bij Feyenoord. Hopelijk kan hij nog van waarde zijn voor Genk. Als hij dat anders ziet, zullen we ernaar moeten handelen.”

Tot slot is er nog de positie van de trainer Bernd Storck. “Die gesprekken moeten we nog voeren. Voorzitter Peter Croonen en ik zitten weldra samen om te bekijken hoe we alles zien. We beseffen dat het ook geen makkelijke opdracht is geweest voor deze trainer. Bovendien heeft hij zelf ook een belangrijke stem over zijn toekomst.”