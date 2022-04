Kapitein van Manchester United krijgt email dat er bom in zijn huis geplaatst wordt

De Engelse politie heeft het huis van Harry Maguire ontruimd en doorzocht na bedreigingen met een bom aan het adres van de speler.

Volgens de Engelse krant The Sun is Maguire in shock nadat hij een email kreeg waarin stond dat er een bom in zijn huis geplaatst zou worden.

De politie ontruimde de woning en ging op zoek, bijgestaan door speurhonden. De bedreigingen worden heel serieus genomen. Voorlopig is het niet bekend of er iets gevonden werd.

Maguire ligt bij Manchester United onder vuur. Supporters menen dat hij zijn aanvoerdersband moet afstaan, zeker na de vernedering tegen Liverpool van dinsdag.