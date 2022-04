🎥 Alexis Saelemaekers moet nog wat werken aan zijn populariteit in Milaan

De bekende TikTokker Eddy Beef zag een prachtige Lamborghini Huracan en kende de bestuurder niet. Dit was Rode Duivel en speler van AC Milan Alexis Saelemaekers. Saelemaekers legde rustig uit dat hij voetballer is bij AC Milan en vervolgde dan zijn weg.

De Rode Duivel speelt sinds de zomer van 2020 voor AC Milan dat hem eerst op huurbasis overnam van Anderlecht en nadien de optie lichte. Tot op heden kwam hij 97 keer in actie voor Milan waarin hij zesmaal tot scoren kwam en elf assists gaf.

Saelemaekers amazing skills and goals 2021-22, the new Ronaldinho? pic.twitter.com/wxSjtmrdTs