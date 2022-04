Van kwaad naar erger: Scott Mctominay uit kritiek na 3-1 verlies tegen Arsenal: "we speelden zonder 'balls'"

Wat een ellendige week voor Manchester United: disndag ging het kansloos de boot in tegen Liverpool (4-0), vandaag verloor het van rechtsreekse concurrent Arsenal (3-1). Een Champions League-ticket voor volgend seizoen lijkt ver weg...

En dat beseft ook middenvelder Scott Mctominay. Hij verwijtte The Red Devils vandaag zonder geloof en lef te spelen. "Er zijn een heleboel problemen, van spelers, staff, tot het beleid. Het gaat om trots op het veld, iedereen moet dringend in de spiegel kijken. Drie doelpunten slikken op Arsenal, wetende dat je eigenlijk de betere ploeg was... dat is ronduit onacceptabel. We moeten meer "balls" tonen in wedstrijden waarin we niet super zijn, dat is de basis van voetbal."