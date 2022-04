🎥 Klasseflits van Mikautadze maakt het verschil voor Seraing: "We zijn nog maar halfweg en hadden ook wat geluk"

Seraing beschikt over de beste papieren om volgende week het laatste ticket voor de Jupiler Pro League te grijpen. Les Métallos boekten zaterdag op bezoek bij RWDM een krappe 0-1-zege. Het doelpunt kwam van een usual suspect: Georges Mikautadze.

De Georgische spits van Seraing was al enkele keren dicht bij de openingstreffer, maar ofwel miste Mikautadze precisie in de afwerking, ofwel pakte Defourny uit met een schitterende parade. Op slag van rust was het dan toch raak. Mikautadze mocht oprukken tot aan de rand van de zestien. Hij bedankte voor die vrijheid door de bal met veel gevoel in de verste hoek te krullen.

In de tweede helft kreeg Seraing het moeiljker, maar uiteindelijk hield Dietsch zijn netten schoon. "Opdracht volbracht, we wilden hier absoluut komen winnen. We beseffen trouwens maar al te goed dat we nog maar halfweg zijn", aldus Mikautadze na afloop. "Volgende week moeten we exact hetzelfde brengen: onze wil opdringen en ons spel spelen. In de tweede helft hadden we uiteraard ook het geluk aan onze zijde met die twee ballen tegen het doelkader en de redding van Opare op de lijn."

Het is maar de vraag hoe Seraing zich volgende week zal presenteren. Na de 0-1 zakte Seraing iets meer in, iets wat we ook volgende week zullen te zien krijgen? "Als we alleen maar gaan teren op het doelpunt van vandaag, zal het niet lukken. We moeten echt abstractie maken van die voorsprong en de match spelen alsof het 0-0 is. Het is jammer dat we vandaag niet meer doelpunten gescoord hebben. We kwamen voor de winst en die hebben we. Dat moet ook volgende week ons doel zijn", besluit Mikautadze, die meer dan waarschijnlijk afscheid neemt van Les Métallos.