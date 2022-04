Jürgen Klopp haalt de loftrompet boven over Divock Origi: "Hij is een legende op en naast het veld"

Jürgen Klopp was vol lof over Divock Origi na zijn goal en zege tegen Everton.

Liverpool versloeg stadsgenoot Everton met 2-0 dankzij een doelpunt van Divock Origi. Dat kan u HIER lezen en de goal herbekijken.

Na de wedstrijd was Jürgen Klopp vol lof over hem. “Hij is een legende op en naast het veld”, vertelde Liverpool-trainer Jürgen Klopp over zijn Belgische aanvaller. “Hij is een fantastische voetballer voor mij. Ik weet dat dit belachelijk klinkt want ik stel hem niet vaak op. Hij is een spits van wereldklasse, hij is zonder twijfel onze beste afwerker. Dat is altijd zo geweest en iedereen zal dat bevestigen. Als je hem die dingen ziet doen op training… En vervolgens zit hij niet in het team door de kwaliteit van de andere spelers, dan kan ik begrijpen dat het moeilijk is voor hem."