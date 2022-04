Jürgen Klopp verwacht een defensief Villarreal: "Juventus en Bayern München hebben de ploeg van Emery onderschat"

Morgen speelt Villarreal op bezoek bij Liverpool. Jürgen Klopp verwacht een moeilijke wedstrijd tegen een defensief Villarreal.

De coach van Liverpool heeft veel respect voor Unai Emery. "We hebben Villarreal goed geanalyseerd. Ik heb veel respect voor Unai en zijn ploeg. Ik heb ze goed bekeken en ze zijn indrukwekkend. Hij is geobsedeerd op details. Ze trainen op alle mogelijke situaties. Verschillende manieren om druk te zetten en te reageren op verschillende resultaten. Een coach van wereldklasse die ongelooflijk werk levert", vertelt Jürgen Klopp.

Liverpool mag zich naar alle waarschijnlijkheid aan een defensief Villarreal verwachten. "Juventus en Bayern München hebben Villarreal een beetje onderschat, maar dat zal met ons niet gebeuren. Zij willen deel uitmaken van de finale, maar voor ons is het even belangrijk", zegt de Duitse coach.

Jürgen Klopp en Unai Emery stonden eerder al is tegenover elkaar in de Europa League. "Het verlies in de finale tegen Sevilla kwam toen hard aan, na een lang seizoen van 64 wedstrijden. Maar we kunnen die wedstrijd niet vergelijk met die van woensdagavond", besluit de coach van Liverpool.