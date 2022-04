Na kampioenenmaker bij Gent, nu ook bij Toulouse: Dejaegere naar de Ligue 1

Dejaegere, aanvoerder bij de club, scoorde de eerste goal. De middenvelder werd in 2020 verhuurd aan de Franse tweedeklasser, maar kreeg in 2021 er een contract. Hij maakte zich immens populair bij de club en is dat nu nog wat meer geworden.

Toulouse kan met nog drie wedstrijden te gaan niet meer ingehaald worden voor de top twee. Ze hebben 11 punten voorsprong op nummer 3 Auxerre.

Brecht Dejaegere: "We have always been able to take a step higher and in the end it paid off. I have already had good moments in my career and this is a new one. We will do everything to be ready for Ligue 1." #TFCCNFC pic.twitter.com/BPrER1nxWJ