Ancelotti zat met dubbel gevoel na zinderende halve finale, maar niet over Benzema: "Beste speler ter wereld"

Een wedstrijd om duimen en vingers bij af te likken, die halve finale tussen Manchester City en Real Madrid. City had eigenlijk meer dan vier keer moeten scoren zelfs. Carlo Ancelotti zat dan ook wat met een dubbel gevoel. Behalve over Karim Benzema...

City had kansen bij de vleet. "Het had erger kunnen zijn. Maar het hangt ervan af hoe je er tegenaan kijkt", zei Ancelottie na de match. "Het was een fantastische wedstrijd, de fans hebben een schitterend spektakel gezien met veel doelpunten, veel schitterende acties en ook veel fouten."

"Als je het glas als half leeg beschouwt, dan begonnen we heel slecht. Maar aan de andere kant toonden we veerkracht, scoorden we drie keer en staat de deur naar de finale nog wijd open."

Maar over één zaak was er geen discussie. Karim Benzema scoorde weer twee keer en verstevigde zijn aanspraak op de Ballon d'Or. "Ik weet niet of hij die prijs gaat winnen, maar Karim is op dit moment zeker de beste speler in de wereld. Er is niemand met zijn kwaliteiten en zijn efficiëntie."