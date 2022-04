'Anderlecht laat oog vallen op nieuwe spits: 20-jarige Senegalees van FC Basel'

Volgens het Duitse Sky Sports is Anderlecht één van de clubs die geïnteresseerd is in de Senegalees Kaly Sène. Hij zou ook betaalbaar zijn.

Hij is eigendom van FC Basel, maar werd dit seizoen uitgeleend aan Grasshoppers Zürich. Daar scoorde hij tien keer in 23 matchen en gaf ook 3 assists. Maar Zürich activeerde zijn aankoopoptie niet en hij keert dus straks terug naar Basel, dat hem wil verkopen. Zijn contract daar loopt eind volgend seizoen af. Hij zou zo'n 2,5 miljoen euro moeten kosten, wat wel nog betaalbaar is voor Anderlecht. Er zouden ook enkele Duitse clubs hem volgen. Voor hij naar Basel overstapte zat hij twee jaar in de jeugdopleiding van Juventus.