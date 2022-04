Anderlecht krijgt goed nieuws over blessure Verschaeren

Anderlecht moet zich zondag in eigen huis herpakken tegen Club Brugge. Er waren wel wat zorgen over Yari Verschaeren en Sergio Gomez, maar de twee lijken fit te geraken.

Verschaeren viel in de wedstrijd tegen Union uit met last aan de adductoren, maar een paar dagen later lijkt dat probleem niet te erg. Hij stopte op tijd. De aanvaller kent intussen zijn lichaam en de match tegen Club lijkt geen probleem te worden.

Hetzelfde verhaal voor Sergio Gomez. Die had na de 120 minuten bekervoetbal last aan de lies en kon geen sprintjes trekken. Een weekje rust heeft hem deugd gedaan en ook hij wordt aan de aftrap verwacht.