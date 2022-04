'Turkse ploeg meldt zich voor Bas Dost van Club Brugge'

Bas Dost is einde contract bij Club Brugge en moet tijdens de zomermercato op zoek naar een nieuwe ploeg.

Het contract van Bas Dost loopt in juni af bij Club Brugge. Een verlenging zit er voor de Nederlander normaal niet meer in, waardoor hij transfervrij weg kan.

Vanuit Nederland hebben FC Emmen en SC Heerenveen zich al gemeld, twee ploegen waarvoor Dost in het verleden al uitkwam.

Volgens het Turkse Fanatik is ook Besiktas vragende partij om de Nederlander deze zomer binnen te halen, al is het nog te zien of Dost zo’n avontuur zelf ziet zitten. Hij kan er Batshuayi vervangen, wiens huurdeal afloopt.