David Silva (36) speelt nog een jaartje langer in Spanje

De 36-jarige David Silva doet er nog een jaartje bij. De Spaanse middenvelder van Real Sociedad heeft zonet bijgetekend tot juni 2023.

David Silva heeft voor één jaar bijgetekend bij Real Sociedad. De ex-ploegmaat van Vincent Kompany bij Manchester City speelde tien seizoenen lang voor de Citizens. In de zomer van 2020 vertrok de Spanjaard transfervrij naar zijn geboorteland Spanje.

Dit seizoen speelde de ploegmaat van Adnan Januzaj, 22 wedstrijden voor de nummer zes in La Liga. Hij deelde vier assists uit en scoorde één doelpunt. Zijn contract liep normaal gezien in juni uit, maar deze is dus nu met een seizoen verlengt. Op Twitter staat te lezen dat de speler heel blij is en het geen moeilijke keuze was.