Drie Genkse zeges op rij, maar: "Jeugd het enige lichtpunt? Ik lees te weinig positiefs over ons"

Racing Genk won op het veld van AA Gent voor de derde keer op rij, telkens zonder tegendoelpunt. Toch heerst er nog steeds een zweem van negativiteit rond het seizoen van Racing Genk. En dat stoort Bernd Storck.

Racing Genk ontvangt vrijdagavond KV Mechelen voor een belangrijk duel in de Europe play-offs. In aanloop naar die partij sprak Bernd Storck de pers toe. Er moest de ervaren Duitser iets van het hart. "Ik heb er geen probleem dat er kritiek op mijn team is als we slecht presteren. Maar zelfs als we winnen, lees ik weinig positiefs", staat te lezen in HBVL.

"De doorbraak van de jeugd zou het enige lichtpunt zijn. Daarin schat men de andere spelers onvoldoende naar waarde. Ik begrijp dat mensen meer hadden verwacht van dit seizoen, maar die negativiteit blijft hier heersen", aldus Storck.

"Het is zes jaar geleden dat we drie keer op rij met een clean sheet gewonnen hadden. We zijn op de goede weg en moeten dat ook uitstralen. Ik voel dat het vertrouwen stijgt op training, hopelijk kunnen we dat vrijdag ook tonen tijdens de wedstrijd tegen een sterke ploeg met veel offensieve mogelijkheden."