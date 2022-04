Waasland-Beveren heeft de optie gelicht in twee contracten

Waasland-Beveren heeft de opties in de contracten van Tom Reyners en Brendan Schoonbaert gelicht.

Waasland-Beveren heeft de optie in het contract van Tom Reyners (22) gelicht. Hierdoor blijft de aanvallende middenvelder nog een jaartje extra op de Freethiel. De club lichtte daarnaast ook dezelfde optie bij verdediger Brendan Schoonbaert (21) waardoor hij eveneens een jaartje langer aan boord blijft.

“Tom Reyners brak dit seizoen helemaal door. Hij kwam in zo’n 22 wedstrijden in actie. Hoewel hij er vaak dicht bij was, trof hij pas voor het eerst raak in de voorlaatste wedstrijd van het seizoen tegen RWD Molenbeek. Daarnaast was hij ook goed voor één assist. Brendan Schoonbaert speelde bij geel-blauw ondertussen zo’n 41 wedstrijden en trof als verdediger al twee maal raak”, staat op de clubwebsite te lezen.

Sportief Directeur Jordi Condom is blij met de twee deals. “Voor beide spelers was er een optie in het contract om ze een jaar langer bij ons te houden. Die optie hebben we gelicht, want we geloven in hun toekomst!”