Yari Verschaeren en Sergio Gomez trainen weer mee: "Het wordt een race tegen de klok"

Volgens Het Nieuwsblad wordt het een race tegen de klok om Yari Verschaeren en Sergio Gomez fit te krijgen voor de wedstrijd tegen Club Brugge.

Vorige week was Sergio Gomez al afwezig bij Anderlecht. Yari Verschaeren ging geblesseerd van het veld tegen Union SG. Beide spelers trainden vandaag mee, maar het is nog niet zeker of ze zondag aan de aftrap zullen staan tegen Club Brugge. "Het wordt een race tegen de klok", vertelt Vincent Kompany.

Majeed Ashimeru moeten we zondag niet verwachten. De Ghanees is nog niet fit en volgende week moet meer duidelijkheid brengen of hij in de Play-Offs nog in actie kan komt. Hannes Delcroix traint wel weer mee. Zijn laatste wedstrijd dateert van 26 januari tegen Cercle Brugge. Het is bovendien niet uitgesloten dat hij in de Play-Offs nog in actie komt. De 18-jarige Zeno Debast zien we dit seizoen niet meer.