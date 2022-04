Xavi moet brandje blussen na misnoegde reactie middenvelder: "Hij moet dat iedere week laten zien"

In de verlieswedstrijd tegen Rayo Vallecano haalde Xavi na een uur Frenkie de Jong naar de kant. Die was daar duidelijk niet mee opgezet en liet het merken. Xavi reageerde erop op zijn persconferentie zaterdag.

De Jong heeft een wisselvallig seizoen, maar wou vorige week duidelijk blijven staan. Zijn reactie was er één uit frustratie: hij smeet zijn scheenbeschermers op de grond, negeerde zijn ploegmaats en gaf Xavi een dodelijke blik.

"We hebben deze week een heel goed gesprek gehad", zei Xavi erover. "Het is duidelijk dat hij gefrustreerd was door deze wissel, maar ik moet kijken naar wat het beste is voor het team. Frenkie heeft een aantal uitstekende wedstrijden gespeeld, maar hij moest constant zijn. Hij is hier om het verschil te maken en moet dat iedere week laten zien."

Hij ziet geen problemen, want De Jong zou zelf ook weten dat hij beter kan. "Hij is heel erg zelfkritisch. Frenkie is een heel complete speler en ik zie maar weinig spelers met zijn kwaliteiten van wereldniveau. Hij is een hele belangrijke speler voor mij: voor nu en voor in de toekomst."