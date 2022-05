Vanden Borre maakt kanttekening bij 'talent in België': "Ik mis klasbakken, ze maken er robots van"

Anthony Vanden Borre was zelf ooit één van de grootste talenten van Anderlecht. De club gaat er nu nog prat op dat ze uit de jeugdwerking heel veel talent halen, maar daar heeft Vanden Borre toch een kanttekening bij.

Vanden Borre heeft het niet zo met de moderne vereisten voor jeugdspelers. "Als ik naar de jeugd kijk, niet enkel bij Anderlecht maar in heel België, dan mis ik de echte klasbakken. Deels te verklaren omdat alles in het voetbal tegenwoordig rond data draait. Spelers worden bijna omgevormd tot robots", zegt hij in HLN.

"Allemaal moeten ze voldoen aan dezelfde parameters, maar om iets te winnen, hetzij een titel met je club, hetzij een EK of WK met je land, heb je een speler met dat tikkeltje extra nodig. En dat tikje genialiteit vind je niet terug in al die data.”

In zijn tijd vergeleek men de jeugdploegen met die van Ajax, maar dat verschil is intussen immens geworden zegt hij. "Ik ben blij dat ze hun kans krijgen, maar ze moeten beseffen dat een wedstrijd met de eerste ploeg niet hetzelfde is als een wedstrijd met de U15. Die knop moeten ze sneller omdraaien. HDe jeugd moet zichzelf meer pijn willen doen. En er is nog ruimte voor verbetering.”