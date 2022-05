Mede-analist René van der Gijp is zeker: "Dat kaarsenverhaal is verzonnen, dat is nooit gebeurd"

Het verhaal dat Johan Dersken opdiste heeft het programma Vandaag Inside de kop gekost. Het werd afgevoerd nadat Derksen vertelde dat hij een kaars bij een bewusteloze vrouw inbracht. René van der Gijp, ook vast lid van het programma, zegt nu dat het hele verhaal verzonnen was.

“In het ’onderbroekenlol in kantines-circuit’ heb ik dit al dertig keer voorbij horen komen in allerlei weergaves", zegt Van der Gijp in een interview met De Telegraaf. "Elke keer dacht ik: het is gewoon niet waar. De keeper van Veendam zegt dat het niet waar is. Dus het Openbaar Ministerie gaat op zoek naar iemand die er niet is."

"Johan vertelde dinsdag trouwens niet de beste versie; er is er ook één waar zelfs Kaag om zou kunnen lachen. Maar goed, ik wist dat het niet waar was en daarom hechtte ik er ook geen enkele waarde aan.”

"Johan heeft het later verdraaid en gezegd dat ie tussen haar benen stond", zegt Van der Gijp over het kaarsenverhaal. "Dat was slecht, maar dat deed hij dus omdat het gewoon niet waar is. En dat was niet handig: dat kun je dan niet meer nog een keer rechtpraten. Dat moet je ook niet willen. Laat het maar overwaaien. Hij gaat het toch niet toegeven."

Van der Gijp geeft verder nog aan dat hij zich zorgen maakt over Derksen: "Ik heb hem nog nooit zo aangeslagen gezien!"