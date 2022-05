Luik begint als koploper en favoriet aan play-offs: "Getoond dat we de beste ploeg in de reguliere competitie waren"

Dankzij een 3-1-zege tegen Olympic Charleroi verzekerde Luik zich zaterdagavond voor de play-offs in Eerste Nationale. De ploeg van Gaëtan Englebert begint als koploper aan de nacompetitie met vier, waarin het met Dender zal strijden voor promotie naar 1B.

"Het doel was om de play-offs te bereiken en daarin zijn we geslaagd. Over het ganse seizoen zijn we beste ploeg tijdens de reguliere competitie geweest. Dat moeten we nu ook bewijzen in de play-offs", aldus Englebert, ex-speler van onder meer Club Brugge, na de zege tegen Olympic.

"Hoewel we (nog) geen titel hebben, moeten we deze eerste plaats koesteren. Zoiets gebeurt niet vaak in iemands loopbaan! Het mag en moet ons wel een vertrouwensboost geven voor de komende weken."

Knokke, Dessel en Dender worden de tegenstanders, maar enkel laatstgenoemde wordt de enige échte concurrent. Knokke en Dessel vroegen immers geen licentie aan en komen bijgevolg niet in aanmerking voor promotie. "Het worden drie totaal verschillende tegenstanders... We moeten vooral naar onszelf kijken. We hebben alles in eigen handen om onze tweede doelstelling te behalen. Nee, ideaal is het niet dat twee ploegen hun licentie niet aangevraagd hebben, maar dat zijn nu eenmaal de reglementen in België. Ik kan alleen maar hopen dat iedereen elke week het beste van zichzelf zal geven", besluit Englebert.