Rangnick laat zich uit over de toekomst van Cristiano Ronaldo

Ook op zijn 37e is Cristiano Ronaldo nog steeds een garantie op doelpunten. In wat een wisselvallig seizoen voor Manchester United is, trof de Portugese vedette intussen al 24 keer raak. Ondertussen wordt er danig gespeculeerd over de toekomst van CR7.

Zo wordt er door velen getwijfeld of Cristiano Ronaldo wel zal passen in het tactische plaatje van Erik ten Hag, die vanaf volgend seizoen manager wordt op Old Trafford. Manager ad interim Ralf Rangnick blaast wat dat betreft warm en koud. Afgelopen vrijdag liet Rangnick weten dat hij geen idee had wat de plannen met Cristiano Ronaldo waren. Na de 3-0-winst tegen Brentford op maandagavond ging Rangnick wel dieper in op plannen met zijn topschutter. "Hij heeft nog een contract van een jaar hier en dus ga ik ervan uit dat hij ook volgend seizoen voor Manchester United zal spelen."