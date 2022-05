Jens Teunckens koos, ondanks interesse van andere clubs, voor verlengd verblijf op het Lisp: "Als het ergens goed is, moet je dat appreciëren"

Lierse Kempenzonen maakte dinsdag bekend dat Jens Teunckens ook volgend seizoen zal uitkomen voor de Pallieters. De 24-jarige doelman deed het voortreffelijk voor geel-zwart na de winterstop.

Lierse Kempenzonen wilde maar wat graag doorgaan met Teunckens. De 24-jarige doelman vroeg bedenktijd om alles af te wegen. "Er was wel wat interesse van andere clubs. Maar als het ergens goed is, moet je dat ook kunnen appreciëren. En dus blijf ik bij Lierse K", reageert Teunckens in GVA.

"Ik voel me hier enorm geapprecieerd door mensen binnen de club en de supporters. De sfeer binnen de spelersgroep is overigens schitterend. Deze club is volop in opbouw, maar zet volop in op verdere professionalisering. Kijk maar naar de upgrade aan het trainingscomplex die volop bezig is."

Na enkele jaren als doublure wil Teunckens genieten van zijn rol als onbetwiste titularis. "Ik wil spelen! Als er geen ongelukken gebeuren, speel ik volgend seizoen 32 matchen in 1B. Mijn grootste drijfveer is nu om te bevestigen en een sterk seizoen te spelen bij Lierse. Daarna zien we wel weer welke opties op tafe liggen", besluit Jens Teunckens.