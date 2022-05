Frutos ziet dat Anderlecht nog aan één zaak moet werken: "Ze moeten opnieuw angst inboezemen"

Nicolas Frutos volgt Anderlecht nog steeds op de voet. Hij ziet het wel goedkomen met de club van zijn hart. "De weg naar de top leg je niet af in één dag", zegt hij in HLN.

Anderlecht zat even diep na de bekernederlaag en het verlies tegen Union. “Ondanks die zware tikken, kun je niet zeggen dat Anderlecht dit seizoen geen goede evolutie heeft doorgemaakt”, zegt hij. “Anderlecht staat in mijn ogen verder dan vorig seizoen, alleen had een trofee het groeiproces aanzienlijk versneld. En het had de club ook opnieuw een zeker aura bezorgd."

Want dat ontbreekt momenteel. Dat auro van onoverwinnelijkheid. "In mijn beste jaren bij Anderlecht had ik altijd het gevoel dat wij aan een match begonnen met een voorsprong, zoveel zelfvertrouwen hadden wij. Nu denkt elke tegenstander dat er wat te rapen valt op Anderlecht. Anderlecht moet opnieuw angst inboezemen.”