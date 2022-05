Zomer van de waarheid voor middenvelder van Anderlecht: bijtekenen of vertrekken

Enkele pionnen van RSC Anderlecht staan voor een heel belangrijke zomer richting hun eigen toekomst.

Eén van hen is Josh Cullen. De 26-jarige middenvelder ligt nog onder contract tot midden 2023. De opdracht is dan ook duidelijk: bijtekenen of vertrekken.

Als dat niet gebeurt, dan ziet Anderlecht hem volgende zomer hoe dan ook transfervrij vertrekken. Hem vervangen is niet echt een probleem, daarvoor zijn intern met Ashimeru, Olssen en Arnstad voldoende opties, zo schrijft HLN.

Cullen is ondertussen international. Anderlecht kocht hem in 2020 voor 500.000 euro van West Ham, zijn marktwaarde ligt al op 5 miljoen euro. Zoals de kaarten nu liggen kiest hij wellicht deze zomer voor een transfer, want Cullen droomt van meer.