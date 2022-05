🎥 't Ging niet rap genoeg naar Moyes zijn zin en trainer krijgt rood na domme reactie richting ballenjongen

De ballenjongen gooide de bal niet snel genoeg en niet ver genoeg, volgens Moyes. Daarop nam hij een bal en trapte die keihard richting het hoofd van de jongen. Hij miste, maar kreeg prompt een rode kaart van scheidsrechter Jesús Gil Manzano.

Achteraf kon hij er zelfs nog mee lachen. “Ik moet me excuseren voor het feit dat ik die bal richting die jongen getrapt heb. Maar hij gooide de bal wel heel zacht naar mij, perfect voor een volley. Maar ik heb hem niet geraakt.”

🗣 “It was nicely on the volley for me.”



David Moyes has apologised for kicking the ball at the ball boy during West Ham’s #UEL semi-final defeat. pic.twitter.com/ZrCYxl7WcU