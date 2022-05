🎥 Ten Hag over nieuw liedje Man. United: "Creatief, goed gevonden"

Ten Hag wordt pas volgend seizoen coach van Manchester United, maar de supporters van The Mancunians bedachten intussen al een nummer voor hem.

Ten Hag reageerde daarop voor NOS Sport. "Creatief, leuk gevonden." Waarop de reporter antwoordde: "ze kunnen in ieder geval tot 10 tellen." "Dat wist je toch al?", was Ten Hag kort van stof in zijn gekende stijl. Het lijkt duidelijk dat de Nederlandse hoofdcoach absoluut nog niet bezig is met Manchester United.