🎥 Wolverhampton wist twee doelpunten van Romelu Lukaku in het slot weg

Chelsea ging vandaag in eigen huis op zoek naar de overwinning tegen Wolverhampton. Bij de thuisploeg stond Romelu Lukaku terug in de basisploeg.

Chelsea ontving vandaag Wolverhampton in de Premier League. Lukaku stond weer in de basis bij de nummer drie in de stand. Bij de bezoekers stond Rode Duivel Leander Dendoncker aan de aftrap.

De eerste helft was zeer evenwichtig met doelpogingen aan beide kanten. Toch gingen de ploegen met een 0-0 de kleedkamer in. Bij de start van de tweede helft ging Chelsea op zoek naar de openingsgoal. En in minuut 55 werd Lukaku foutief afgestopt in de zestien meter. Het is de Rode Duivel zelf die achter de bal ging staan en de strafschop binnenschoot (1-0).

Romelu Lukaku staat eindelijk nog eens op het scorebord van Stamford Bridge! 🔙🤩 pic.twitter.com/Kt9qI8wW8z May 7, 2022

Drie minuten later was het opnieuw prijs voor Lukaku. Op aangeven van Pulisic kon de Rode Duivel van buiten de zestien mooi afwerken (2-0). Tien minuten voor affluiten bracht Trincao, Wolverhampton terug in de wedstrijd (2-1). En in het absolute slot gingen de bezoekers nog op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er ook. Diep in de toegevoegde tijd kopte Coady de 2-2 binnen.

Twee goals op twee minuten, Romelu Lukaku wil indruk maken op de nieuwe baas! 🎯🇧🇪 pic.twitter.com/y9AQi2sZ5K — Play Sports (@playsports) May 7, 2022

Zuur puntenverlies voor Chelsea. Lukaku werd in minuut 90 van het veld gehaald. Collega-Rode Duivel Leander Dendoncker speelde de volledige wedstrijd.