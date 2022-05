Bruno Fernandes snoeihard voor zichzelf en ploegmaats na 4-0 nederlaag: "Niet waardig om dit shirt te dragen"

Dat Manchester United niet bepaald aan een goed seizoen bezig is, is misschien wel het understatement van het seizoen. Zaterdag werd tegen Brighton & Hove Albion de absolute ondergrens benaderd.

United ging met 4-0 de boot in bij Leandro Trossard en co. Het heeft nu 56 tegengoals, een absoluut diepterecord. Met de komst van Cristiano Ronaldo aan het begin van het seizoen leek alles in de plooi te zullen vallen maar niets bleek minder waar te zijn.

Na de nederlaag tegen Brighton kwam middenvelder Bruno Fernandes een woordje parten met de pers: "Zowat alles ging fout vandaag. We zullen het verder bekijken want dit was gewoonweg genant", klinkt het sterng.

Maar de Portugees ging zelfs nog verder. "De fans zongen dat we het niet verdienden om dit shirt te dragen. Ik voelde me ook zeker aangepsroken want wat we vandaag presteerden was inderdaad niet genoeg voor dit shirt. Dat aanvaard ik van de fans", besluit hij.