John Van Den Brom na 7 wedstrijden opnieuw op straat gegooid in Saoedi-Arabië.

Ook het eerste avontuur na zijn ontslag bij RC Genk is geen succes geworden voor John Van den Brom.

Nadat de Nederlandse oefenmeester op één april werd aangesteld in Saoedi-Arabi bij Al-Taawoun zit zijn avontuur er nog geen anderhalve maand later opnieuw op.

Van den Brom nam over bij de Saoedische bekerwinnaar van 2019 toen de Aziatische Champions League op het punt stond om te beginnen. Na 2 overwinningen en een gelijkspel kon Al Taawoon zich niet kwalificareren voor de volgende ronde en in de eeste competitiewedstrijd verloor Van den Brom met 0-4 van Al-Ettifaq. In de stand was de ploeg teruggezakt naar een degradatieplaats.

Van den Brom werd in december 2021 ontslagen bij Racing Genk. Daarvoor was hij ook nog actief bij ADO, Vitesse en Utrecht.