Kompany moest zoontje Kai troosten na CL-halve finale: "Hij begreep het niet hoe het kon"

Vincent Kompany zag die andere club van zijn hart, Manchester City, woensdag de halve finale van de Champions League verliezen van Real Madrid. Vooral zoontje Kai was er het hart van in.

De achtjarige Kai mocht uitzonderlijk opblijven om de match uit te kijken. "We waren samen aan het kijken en hij was al plannen aan het maken om naar Parijs te gaan om de finale te zien. De ontgoocheling daarna... Het was erg en hij was aan het huilen. Hij begreep niet hoe het kon", aldus Kompany.

Kompany zelf is daar natuurlijk realistischer in. Hij vond het niet kunnen dat de spelers van Madrid zo vaak bleven liggen in de verlengingen, hoeveel fouten ze maakten, hoe ze tijd rokken... Ik heb hem uitgelegd dat dat ook topvoetbal is, dat maakt gewoon deel uit van het spel.”