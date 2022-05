Titelstrijd over? Liverpool laat dure punten liggen tegen Tottenham en lijkt quadruple te kunnen vergeten

Is de titelstrijd in de Engelse Premier League op drie speeldagen van het einde dan toch beslecht? Dat gevoel hebben ze bij Liverpool alleszins wel.

Want The Reds raakten zaterdagavond niet voorbij Tottenham Hotspur in het eigen Anfield. Voor de speeldag begon, had Liverpool 1 punt achter op leider Manchester City.

Een misstap van één van beide ploegen zou wel eens beslissend kunnen zijn en dat lijkt nu gebeurd te zijn. Na een doelpuntloze maar interessante eerste helft stond het nog 0-0, al raakte Virgil Van Dijk wel de deklat met een kopbal.

In de tweede helft bracht Son de bezoekers op voorsprong na een schitterende uitgespeelde aanval. De Zuid-Koreaan werd zo de tweede speler van Tottenham die meer dan 20 doelpiunten maakt in één seizoen zonder dat er een penalty bij zit.

Klopp besefte dat alles op alles gezet moest worden en bracht met Jota extra aanvallend geweld tussen de lijnen waardoor Liverpool in een 4-2-4 stond te spelen. De stevige druk van Liverpool leverde hen ook een doelpunt op. Bentancur zette zijn eigen keeper Hugo Lloris op het verkeerde been door een schot van Luis Diaz van richting te doen veranderen: 1-1.

Verder dan een gelijkspel kwam Liverpool niet waardoor Manchester City zondag drie punten voorsprong kan nemen tegen Manchester City.