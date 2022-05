Dessers opnieuw enorm belangrijk met twee doelpunten, maar: "Weet niet of Feyenoord-fans dat ook zo leuk vinden"

Cyriel Dessers blijft maar scoren in de Eredivisie.

Feyenoord leek uitgeteld te zijn tegen PSV in de Nederlandse topper op zondagnamiddag maar in de slotfase wist Cyriel Dessers nog twee keer te scoren, waarvan eenmaal vanop de stip. Al was het hands waarvoor Feyenoord een strafschop kreeg wel vrij licht, dat beaamt Dessers ook.

"De speler probeert zijn arm nog wel achter zijn lichaam te krijgen dus het is vooral heel ongelukkig. Maar wij hebben al zo vaak pech gehad met de wedstrijdleiding, dus dan mogen we nu ook wel een keertje meer geluk hebben", vindt de spits.

Door het gelijkspel van PSV is Ajax weer een stapje dichter bij de titel. Met nog twee speeldagen te gaan is het verschil nu 4 punten en geen 2 in het voordeel van de Amsterdammers. "Ik weet niet of de Feyenoord-fans daar wel blij mee zullen zijn", knipoogt hij.