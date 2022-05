Lachende Ronaldo tijdens Manchester United-vernedering: "Dacht hij: 'vorige keer stond ik hier met Scholes, Ferdinand... en nu met dit zooitje?'"

Manchester United beleeft zijn slechtste seizoen sinds mensenheugenis en dat werd gisteren nog eens benadrukt door Brighton: 4-0. Achteraf werd er vooral gesproken over de reactie van Cristiano Ronaldo op het veld. Die kon er wel nog mee lachen.

Na de 3-0 werd Ronaldo in beeld gebracht en die leek zich wel af te vragen wat hij aan het meemaken was. Hij moest er zelfs om lachen. "Dit vertelt het hele verhaal van deze wedstrijd", zei voormalig United-spits Dion Dublin bij Sky Sports "Moest hij lachen om zijn medespelers? Moest hij lachen om de situatie? Hij zal zich hebben afgevraagd: zit ik hier nou bij Manchester United of niet?"

Graeme Souness had er ook zijn mening over: "Hij zal denken: de vorige keer stond ik hier met Paul Scholes, Roy Keane en Rio Ferdinand. En nu sta ik hier met dit zooitje."