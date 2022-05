Frustratie met arbitrage neemt elke week toe bij trainers: "Volgende keer ga ik ook niet meer naar die vergadering van het Referee Department"

Hein Vanhaezebrouck benoemde de dingen en dreigt daarvoor gestraft te worden. Wouter Vrancken was het gisterenavond ook niet eens met de scheidsrechterlijke beslissingen, maar verhulde zijn frustratie in cynisme.

Voor de camera's van Eleven werd het al duidelijk dat Vrancken met zijn uitspraak "de scheidsrechter floot een perfecte match" niet meteen dat bedoelde. "Ik ga er niet te veel over zeggen, de man naast mij (wijst naar Vanhaezebrouck) weet dat je dat beter niet doet", lachte hij groen. "Ik zou echt graag eens een match hebben waarover niet gediscussieerd kan worden."

Hij haalde een paar voorbeelden aan, maar het was vooral de hoekschop waaruit de goal viel die hem dwars zat. Vanhaezebrouck bevestigde ook dat dat er geen was. "Ik was de enige trainer uit de Europe Play-offs op de vergadering van het Referee Department." Vanhaezebrouck onderbreekt: "Nog van plan om te gaan?" Vrancken: "Nee, het heeft toch geen zin."