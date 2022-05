Ajaxlegende Henk Groot overleden

In 1959 maakte Henk Groot de overstap van de Stormvogels naar Ajax. In het seizoen 1960-1961 haalde hij een record. HIj scoorde 41 keer in een seizoen. Sindsdien scoorde niemand nog zo veel in een seizoen. Ook in de andere seizoenen scoorde Groot aan de lopende band. In 4 seizoenen bij Ajax maakte 116 doelpunten.

In 1963 ging hij naar Feyenoord, maar 2 seizoenen later keerde hij weer terug naar Ajax. Goals maken bleef hij al die tijd doen.

We are saddened by the passing of our former player Henk Groot at the age of 84. He played 305 games for Ajax and scored 207 goals.



Our thoughts are with his friends and family.