Verschillende Premier Leagueclubs geïnteresseerd in Victor Osimhen, zelf heeft hij voorkeur

Dit seizoen is er heel wat interesse voor Victor Osimhen vanuit de Premier League. Manchester United en Newcastle zijn geïnteresseerd in hem, maar hij zou zelf naar Arsenal willen gaan. Dat schrijft Calciomercato op zijn website.

Osimhen speelde dit seizoen 25 wedstrijden voor Napoli in de Serie A. Hij scoorde daarin 13 keer en gaf 5 assists. Ook in Europa was hij goed voor 4 goals en 1 assist in 5 wedstrijden. In het verleden speelde hij nog een seizoen voor Charleroi. Hij maakte 20 doelpunten in 36 wedstrijden, waarvan 1 bekerdoelpunt.