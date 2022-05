Franse club, waar Mogi Bayat heel actief is, wordt onderzocht in verband met 'dubieuze transfers'

Er loopt een onderzoek van de Franse politie naar de bewindvoerders bij FC Nantes. Drie bestuurders werden verhoord in verband met 'dubieuze commissies aan makelaars voor transfers'. Nantes is ook de club waar Mogi Bayat heel actief is.

Waldemar Kita - voorzitter van Nantes - en zijn zoon Franck - algemeen directeur - blijven voorlopig buiten schot, maar de drie bestuurders die ondervraagd werden hebben wel nauw contact met hen, aldus Presse Océan. De politie zoekt naar bewijzen van dubieuze transfers, maar vond die nog niet en de bestuurders werden weer vrijgelaten. Bij Nantes spelen heel wat oude bekenden: Dennis Appiah (ex-Anderlecht), Moses Simon (ex-Gent), Osman Bukari (ex-Gent) en Kalifa Coulibaly (ex-Gent en ex-Charleroi). Allemaal kwamen ze bij Les Canaris terecht via Mogi Bayat.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Nantes - Rennes live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.