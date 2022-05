La Liga: haast werkloze Courtois ziet kampioen Real uitpakken, ook klinkende zege voor doelpuntenmaker Januzaj

Thibaut Courtois keerde na zijn eerdere blessurezorgen terug in doel bij Real. Al had de kampioen hem nu niet echt nodig tegen Levante. Ook Januzaj, die andere Rode Duivel, proefde van een ruime zege.

Januzaj was er eerder op de dag al begonnen met Sociedad, dat het bezoek kreeg van Cadiz. Het was ex-Gent-speler Sørloth die de score opende. Acht minuten ver in de tweede helft maakte Januzaj, die aan de aftrap stond, er 2-0 van. Na 78 minuten mocht de Belg gaan rusten. Diep in de extra tijd werd het 3-0 na nog een penalty. Sociedad is zesde in La Liga.

De kloof met de nummer 7, Villarreal, blijft drie punten. De ploeg die er in de Champions League uit ging in de halve finales, haalde zwaar uit bij Rayo. Doelpunten van Pedraza (2x), Foyth, Alcácer en Torres zorgden voor een 1-5-overwinning. Sergi Guardiola scoorde de zogenaamde eerredder voor de thuisploeg.

Real sloot de avond af met de thuismatch tegen Levante, met Courtois onder de lat dus. De Rode Duivel had echter de hele avond amper iets te doen, behalve dan naar goals van zijn makkers kijken. Mendy, Benzema, Rodrygo en tweemaal Vinícius brachten de forfaitscore op het bord. In de slotfase kreeg Levante toch een bal tussen de palen. Zo had Courtois er ook nog iets aan. Vinícius maakte zijn hattrick nog compleet: 6-0.